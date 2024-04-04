'Masquerade' gece kulübündeki facia böyle gelmiş! İşte 29 kişinin can verdiği yangının çıkış anı...

'Masquerade' isimli gece kulübündeki yangının başlama anı… Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta, dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi 1. katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde yangın çıktı. İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yangının çıkış anına ait güvenlik kamera görüntüsünü paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Dün Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.