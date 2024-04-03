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Beşiktaş'ta 29 kişinin feci şekilde can verdiği yangında kahreden detay: Facia sırasında kız arkadaşını arayıp...

03.04.2024 17:58
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Beşiktaş'taki bir gece kulübünde meydana gelen yangın faciası sırasında binada bulunan Binali Çayır'ın kız arkadaşı, Çayır'ın kendisini aradığını söyledi. Kız arkadaşı telefon konuşmada Çayır'ın nefes alamadığını ve boğulduğunu ifade etti. Yangında ölen 2 kişi için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin feci şekilde can verdiği yangında kahreden detay: Facia sırasında kız arkadaşını arayıp...

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Binali Çayır ve Ahmet Sever için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi. Çayır için Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen tören öncesi aile yakınları taziyeleri kabul etti.

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Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da cemevine gelerek aileye taziyelerini iletti. Gece kulübünde barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzincan'a gönderildi.

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Çayır'ın kız arkadaşı yangın sırasında Çayır'ın kendini aradığını ifade etti. Kahreden detay böylelikle ortaya çıktı.

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NEFES ALAMAMIŞ, BOĞULMUŞ...

Yangın sırasında kız arkadaşını arayan Çayır'ın nefes alamadığını ve boğulduğunu söylediği öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Ahmet Sever için de Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sever'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

28 KİŞİNİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Dün akşam saatlerinden itibaren otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, peyderpey yakınlarına teslim edildi.

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MEKANIN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Masquerade kulübüyle ilgili geçmişte yaşanan silahlı saldırılar ve cinayetler de ortaya çıktı. Masquerade kulübün adı 13 yıl önce Discorium’du. Bu mekân, 1500 kişilik kapasitesiyle öne çıkarken, R&B ve Hip Hop müziğiyle tanındı. Burada, 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçılar da performans sergilemişti.

İSTANBUL ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLU GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.

İSVEÇLİ GENÇ KADIN MAGANDA KURŞUNUNDA ÖLMÜŞTÜ

Kulüp adını 2010 yılında, Masquerade olarak değiştirdi. 2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülmüştü. Kamera görüntülerine göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelmiş, kulübün önüne gelen 5 kişi içeri girmek isterken, görevlilerin izin vermemesi üzerine beş kişiden E.K. isimli zanlı aracın torpidosundan aldığı silahla mekan görevlilerine ateş etmişti.. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli genç hayatını kaybetmişti.

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GEÇ GELEN SİPARİŞ KURŞUNLAMASI YAŞANMIŞTI

2016 yılında Masquerade'de başka bir silahlı saldırı yaşandı. Kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulüp çalışanlarıyla tartışmış, dışarı çıkarılan saldırganlar, otomobillerine binecekleri sırada kulübe doğru kurşun yağdırmıştı. Güvenlik görevlileri Hüseyin Erbaş (38) ve Ercan Demir (28) açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yine 2016 yılında 7 Mayıs Cumartesi günü kulübe silahla girmek isteyen üç kişi ile görevliler arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Muhammet Demir'in hayatını kaybetmişti.

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KAVGADA VALE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Son olay ise geçen yıl yaşandı. Mayıs ayında kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.

Kaynak: AA-DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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