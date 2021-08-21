MasterChef ana kadroda kimler var? MasterChef ana kadro toplam kaç kişi olacak?

Ekranların en sevilen, reyting sıralamalarında en üstlerde yerini alan programı MasterChef'te, her yeni bölümde bir yarışmacı daha MasterChef'in ana kadrosuna giriyor. Tüm yarışmacılar seçilen malzemelerle en iyi yemekleri yapmaya çalışıyor. Şu zamana kadar MasterChef'in ana kadrosuna toplam yarışmacı alındı.

Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi alanında başarılı isimlerin yer aldığı MasterChef programında ana kadro heyecanı sürüyor. MasterChef'in ana kadrosunda toplam 16 kişi olacak. Şu zamana dek ise kadroya 15 kişi alındı.

MasterChef'in ana kadrosuna geçtiğimiz gün giren isim Emre Büber olmuştu. Emre Büber kadroya giren 15. isim oldu. İşte rakiplerini eleyerek MasterChef'in ana kadrosuna giren isimler:

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral

Hasan Biltekin

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber



