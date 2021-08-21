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MasterChef ana kadroda kimler var? MasterChef ana kadro toplam kaç kişi olacak?

21.08.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in her yeni bölümünde bir yarışmacı daha rakiplerini eleyerek MasterChef'in ana kadrosuna dahil oluyor. MasterChef yarışmacıları ellerinden gelenin en iyisini yapıp en güzel tabağı çıkarmaya çalışırken bir yandan birbirleriyle bir yandan da süreyle yarışıyor.

MasterChef ana kadroda kimler var? MasterChef ana kadro toplam kaç kişi olacak?

Ekranların en sevilen, reyting sıralamalarında en üstlerde yerini alan programı MasterChef'te, her yeni bölümde bir yarışmacı daha MasterChef'in ana kadrosuna giriyor. Tüm yarışmacılar seçilen malzemelerle en iyi yemekleri yapmaya çalışıyor. Şu zamana kadar MasterChef'in ana kadrosuna toplam yarışmacı alındı.

Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi alanında başarılı isimlerin yer aldığı MasterChef programında ana kadro heyecanı sürüyor. MasterChef'in ana kadrosunda toplam 16 kişi olacak. Şu zamana dek ise kadroya 15 kişi alındı.

MasterChef'in ana kadrosuna geçtiğimiz gün giren isim Emre Büber olmuştu. Emre Büber kadroya giren 15. isim oldu. İşte rakiplerini eleyerek MasterChef'in ana kadrosuna giren isimler:

  • Fatma Polat
  • Milhan Erdem
  • Dilara Başaran
  • İbrahim Cingözler
  • Tunahan Ak
  • Şükrü
  • Hamza Mercimek
  • Burcu Önal
  • Görkem Demiral
  • Hasan Biltekin
  • Tahsin Küçük
  • Eren Kaşıkçı
  • Mert Yılmaz
  • Safanur Bol
  • Emre Büber


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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