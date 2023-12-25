MasterChef Batuhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Batuhan Bayır, MasterChef'ten elendi!

MasterChef Batuhan 25 Aralık 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. MasterChef'te eleme adayı olan Esra, Batuhan, Eren ve Sergen potadan çıkmak için tezgah başına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımı yaptı. 2 etaplı oyunda en düşük puanı alan Batuhan Bayır oldu. İşte MasterChef Batuhan hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır, 1997 yılında Muğla'da doğdu.

Batuhan Bayır, Su Ürünleri Mühendisliği mezunudur. Aslen Mersinli'dir.

Uzun yıllar profesyonel mutfaklarda çalıştı. Masterchef'te ilk yarıştığı dönem programın ardından dizide rol almıştır.

BATUHAN BAYIR HANGİ YIL MASTERCHEF'TE YARIŞMIŞTI?

Batuhan Bayır 2019 sezonunda yarışmışi ve MasterChef'i 5. olarak tamamlamıştır.

MASTERCHEF'TEN ELENEN BATUHAN, PROGRAMA VEDA ETTİ

Batuhan Bayır MasterChef All Star ile yarışmaya döndü. 24 Aralık 2023 Pazar günü elenerek yarışmaya veda etti.





