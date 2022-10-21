MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı olan isimler

MasterChef eleme adayının kim olduğu ve dokunulmazlığı kimin kazandığı seyirciler tarafından takip ediliyor. MasterChef'te her geçen gün yarışmadaki gerilim ve heyecan artıyor. Kırmızı ve mavi takım olarak karşılıklı yarışan takımlarda Alman mutfağına özgü yemekler yapılıyor. Galibiyeti kazananın kim olacağı merakla bekleniyor.

MasterChef'te ikinci kez karşı karşıya gelen mavi takımla kırmızı takım arasında yaşanan heyecan sürüyor. Alman mutfağı ile tanınan Camembert peyniri sosu ile pretzel, Peynirli Alman Eriştesi, Sauerkraut ve Hardal sos ile Frankfurter sosisi, Mantar soslu avcı şinitzel patates salatası ile Kara orman pastası jürilerin takımlardan istediği yemeklerdi.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yüksek tansiyonla geçen mücadelede haftanın ikinci takım oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye heyecanında son bölümde kırmızı takımdan 2 eleme adayı çıkartıldı. Eleme adaylarından biri bireysel dokunulmazlığı kazanan isim tarafından seçilecek ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Yarışmacı Serpilay bireysel dokunulmazlık oyununda kazandığı için haftanın ilk eleme adayını seçti. Seçtiği isim Tayfun oldu

Haftanın 2. eleme adayı ise takım içinde yapılan olan eleme adayı oylaması sonrasında seçildi. Bu oylamada en fazla oyu alan isim Gamze, haftanın 2. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?



Büşra (Takım kaptanı)

Burak Kaya

Serpilay

Ayaz

Burak

Gamze

Tayfun

Görkem

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?



Tolga (Takım kaptanı)

Kıvanç

Barış

Fatma Nur

Metin

Yağız

Atike



