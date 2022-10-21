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MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı olan isimler

21.10.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Masterchef'te heyecan giderek artıyor. Jürilerinin Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrikaya ve Danilo Zanna'nın olduğu yarışmada dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. 20 Ekim Masterchef eleme adayı olan isimler izleyicilerin dikkatini çekiyor. "Masterchef'te eleme adayı kim oldu?" sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı olan isimler

MasterChef eleme adayının kim olduğu ve dokunulmazlığı kimin kazandığı seyirciler tarafından takip ediliyor. MasterChef'te her geçen gün yarışmadaki gerilim ve heyecan artıyor. Kırmızı ve mavi takım olarak karşılıklı yarışan takımlarda Alman mutfağına özgü yemekler yapılıyor. Galibiyeti kazananın kim olacağı merakla bekleniyor.

MasterChef'te ikinci kez karşı karşıya gelen mavi takımla kırmızı takım arasında yaşanan heyecan sürüyor. Alman mutfağı ile tanınan Camembert peyniri sosu ile pretzel, Peynirli Alman Eriştesi, Sauerkraut ve Hardal sos ile Frankfurter sosisi, Mantar soslu avcı şinitzel patates salatası ile Kara orman pastası jürilerin takımlardan istediği yemeklerdi.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MAVİ TAKK

Yüksek tansiyonla geçen mücadelede haftanın ikinci takım oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye heyecanında son bölümde kırmızı takımdan 2 eleme adayı çıkartıldı. Eleme adaylarından biri bireysel dokunulmazlığı kazanan isim tarafından seçilecek ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Yarışmacı Serpilay bireysel dokunulmazlık oyununda kazandığı için haftanın ilk eleme adayını seçti. Seçtiği isim Tayfun oldu

Haftanın 2. eleme adayı ise takım içinde yapılan olan eleme adayı oylaması sonrasında seçildi. Bu oylamada en fazla oyu alan isim Gamze, haftanın 2. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Büşra (Takım kaptanı)
Burak Kaya
Serpilay
Ayaz
Burak
Gamze
Tayfun
Görkem

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Tolga (Takım kaptanı)
Kıvanç
Barış
Fatma Nur
Metin
Yağız
Atike

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu

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