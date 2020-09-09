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  4. Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!

Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye’nin 8 Eylül Salı günü ekranlara gelen son bölümünde esnaf menüsüyle mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Oyunu Esra’nın kaptanlığındaki mavi takım kaybetti. Eleme potasından kurtulmak için mavi takım yarışmacıları Somer Şef’in özel yemeği olan Ördek Gözleme tarifiyle bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!

Masterchef’te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları Somer Şef’in özel lezzetlerinden biri olan Ördek Gözleme yaptı. Somer Şef’in tarifi yarışmacıları oldukça zorladı. Ayyüce, Furkan ve Duygu’nun yetiştiremediği yemekte; Özgül ve Ebru ise tabaklama konusunda sıkıntı yaşadı. Yarışmacıları zorlayan Ördek Gözleme tarifi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ördek Gözleme nasıl yapılır? Ördek Gözleme malzemeleri nelerdir? İşte Somer Sivrioğlu’nun tarifiyle Ördek Gözleme!

ÖRDEK GÖZLEME MALZEMELERİ NELERDİR?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan gözleme ve Asya mutfağının sevilen lezzeti ördeği birleştiren Masterchef Somer Sivrioğlu hem yarışmacıları hem de izleyenleri şaşırtmayı başardı. Seyirciler Masterchef’in son bölümünden sonra Ördek Gözleme yapılışı araştırılmaya başlandı.

  • 4 adet soğan
  • 2 adet havuç
  • 9 diş sarımsak
  • 1 kg ördek but
  • 4 adet defne yaprağı
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı tane karabiber
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet nane
  • 200 gr hellim peyniri
  • 125 ml zeytinyağı
  • 80 gr badem
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 200 gr çekirdeği çıkarılmış vişne
  • Yarım limonun suyu
  • 1adet yufka
  • 1 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı tereyağ
  • 2dal taze soğan
  • 2adet salatalık
  • Kişniş
  • 4 adet chilli biber

    ÖRDEK GÖZLEME YAPIMI

    2 adet soğan ve havuç dörde bölünür. 5 diş sarımsak ezilir ve büyük bir tencereye koyunulur. Ördek butları ,defne yaprağı,tuz ve karabiber eklenir ve üzerini kapatacak kadar su ilave edilir. Ördek butları tamamen pişene kadar 1.5 saat kısık ateşte pişirilir.
    Kalan soğanlar doğranır ve sarımsak ezilir. Nane ve maydanoz sapları ayrılır ve incecik doğranır. Son olarak hellim ince rendelenir.
    Ördek butları pişme suyundan çıkarılarak soğuması için bekletilir ve sonra etleri kemiklerinden ayrılır.
    Zeytinyağı bir tavaya alınarak orta ateşte ısıtılır. İçerisine bademleri eklenir ve tavaya sallanarak 2 dk kavurulur. Doğranmış soğanlar eklenir ve şeffaflaşıncaya kadar 5 dakika boyunca pişirilir. Sarımsak, biber salçası ve ördek etlerini eklenir. 3 dakika daha pişirilir. Ardından tava ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.
    Vişneler ikiye bölünür ve ördek karışımına eklenir. Maydanoz, limon suyu, nane ve hellim eklenir ve karıştırılır.
    Yufka tezgaha serilir. İki kenarından ufak kesikler alınıp orta noktasında birleştirilir. Üzerine ördekli harcı konulur ve kenarlarını ortaya doğru kare olacak şekilde kavuşturulur. Son kenarı yapıştırılmadan önce yumurta sürülür ve birbirini tutması sağlanır.
    1 yemek kaşığı tereyağı yüksek ateşte ısıtılır. Bir gözleme alınır ve katlanmış tarafları alta gelecek şekilde 3 dakika kızartılır. Sonra çevrilerek diğer tarafları 1 dakika pişirilir. Kağıt havlu üzerine alınır ve kalan işlemleri kalan gözlemelerede uygulanır.
    Yeşil soğanın kalın kabukları ayrılır ve 8-10 cm arası boyutlarda kesilir. Salatalığı çekirdeklerini alınmayacak şekilde uzunlamasına kesilir,kesilen salatalıkların yeşil soğanlarla aynı boyda olmasına dikkat edilir.
    Pişirilen gözlemenin ortasına salatalık ve yeşil soğanlar konularak rulo şeklinde sarılır. Sarılan gözleme eşit aralıklarla yuvarlak şeklinde kesilir. Kesilen parçalar chilly biberi, kişniş ,salatalık ve hoisin sos ile lezzetlendirilir.

HOISIN SOS NASIL YAPILIR?

Hoisin sos tarifi en merak edilen konular arasında yerini aldı. Acı, tatlı ve ekşi lezzetleri bir araya getiren Hoisin sos malzemeleri;

  • 4 yemek kaşığı soya sosu
  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • 2 yemek kaşığı pirinç şarabı sirkesi
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı susam yağı
  • 1 yemek kaşığı acı sos
  • 1/8 yemek kaşığı karabiber
  • 1 kaşık bal
    Acı sos, fıstık ezmesi ve karabiber ile diğer sıvı malzemeler yavaş yavaş karıştırılır. Homojen bir kıvama gelene kadar soğuk tencerede karıştırılmasına dikkat edilir. Kısık ateşte malzemenin üçte biri kalana kadar çektirilir. Sosun yoğunlaşmasına özen gösterilir.
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