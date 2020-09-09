Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!

Masterchef’te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları Somer Şef’in özel lezzetlerinden biri olan Ördek Gözleme yaptı. Somer Şef’in tarifi yarışmacıları oldukça zorladı. Ayyüce, Furkan ve Duygu’nun yetiştiremediği yemekte; Özgül ve Ebru ise tabaklama konusunda sıkıntı yaşadı. Yarışmacıları zorlayan Ördek Gözleme tarifi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ördek Gözleme nasıl yapılır? Ördek Gözleme malzemeleri nelerdir? İşte Somer Sivrioğlu’nun tarifiyle Ördek Gözleme!

ÖRDEK GÖZLEME MALZEMELERİ NELERDİR?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan gözleme ve Asya mutfağının sevilen lezzeti ördeği birleştiren Masterchef Somer Sivrioğlu hem yarışmacıları hem de izleyenleri şaşırtmayı başardı. Seyirciler Masterchef’in son bölümünden sonra Ördek Gözleme yapılışı araştırılmaya başlandı.