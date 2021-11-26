Mavi dil hastalığı nedeniyle iki mahalle karantinaya alınmıştı! Uzmanlardan açıklama

Geçtiğimiz günlerde kentte Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alınarak hayvan giriş-çıkışının yasaklandığı duyuruldu. Daha sonra kentte toplamda 5 yerleşim yerinde aynı hastalığın baş gösterdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgelere giderek hasta hayvanlara ilaç tedavisi uygulayıp aşılama yapmaya başladı. Besiciler de hazırlanan bilgilendirme broşürü dağıtılarak uyarıldı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de bugün çalışmalara katılarak hastalık hakkında bilgi verdi.

SOKUCU SİNEKLERDEN BULAŞIYOR

Mavi dil hastalığının viral bir hastalık olduğunu bundan dolayı ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Köse, hastalığın sokucu sinekler aracılığıyla çift tırnaklı hayvanlara bulaştığını belirtti. Bulaş oranının ciddi boyutlara ulaşabildiğini dile getiren Köse, “Fakat gerekli müdahaleler yapılırsa ölüm oranı yüksek olmuyor. Hastalık, kuzuları daha çok etkiliyor. Sığır, keçi ve koyunların hastalığı atlatması daha kolay oluyor. Halkımız mutlaka hayvanlarını aşılatmalı. Zaten il müdürlüğünün bu konuda aldığı tedbirler var. Hastalık çıkan bölgelere hayvan giriş çıkışı yasaklanıyor, bölgelerde dezenfekte işlemleri ve kontroller yapılıyor” diye konuştu.

KUZULAR ANOMALİ HASTALIĞIYLA DOĞABİLİYOR

Hastalığın virüsünü kapan hayvanlardaki belirtilerden bahseden Köse, ilk olarak vakanın ağzında ödemler oluştuğunu vurguladı. Diğer belirtileri de sıralayan Köse “Bir süre sonra dudak emme, boyunda eğilme, dilin morarması, ateş, yavrunun doğmadan ölmesi ya da kuzuların anomali hastalığıyla doğmasına sebep olabiliyor. Fakat bunların dışında üstüne basarak söylüyorum; Paniğe gerek yok. Hastalıkta yayılma eğilimi görünmüyor. Ayrıca mavi dil, asla insanlara bulaşmıyor. Kurallara dikkat edildikten sonra hastalıkla başa çıkılabilir. Spesifik bir tedavisi olmasa da aşılama ve koruma önemlidir. Hayvanların bağışıklığını güçlendirici ilaçlar kullanılabilir. İhbarı mecbur bir hastalıktır. Diğer bölgelere yayılmaması adına bu işlem uygulanır. Bir de sinekle mücadele bu hastalığa karşı önemli bir hamledir” dedi.

Koyunlarının ağızlarında mavi dil hastalığı görülen besici Nebi Oturan ise paniğe kapılmadan hemen ekiplere haber verdiğini ve hayvanlarının aşılandığını dile getirdi.

(DHA)

