Mavi gözlü insanlar aynı atadan geliyor!

Bilim insanları kahverengi gözden daha nadir olan mavi gözlerin binlerce yıl önce yaşamış müstesna bir kişiye dayandığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini inceleyerek göz rengi konusundaki sırları açığa çıkarmak için çabaladı. Ancak aradıkları cevabı asla bulamamışlardı.

Göz renginin mavi olmasıyla sonuçlanan genetik mutasyonun OCA2’yi kapatan ve HERC2 adlı tamamen farklı bir genden kaynaklandığı ortaya çıktı. Mavi gözlü her insanın aynı mutasyona sahip olmasından yola çıkan bilim insanları, mavi gözlülerin ortak bir ataya dayandığını buldular.

Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekse de, mutasyonun Afrika’dan Avupa’ya göçle birlikte yayılmış olabileceği düşünülüyor. Bu keşif 2008 yılında Kopenhag Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından mutasyonun izinin sürülmesiyle ortaya çıktı.

Hücresel ve Moleküler Tıp Bölümünden ve aynı zamanda çalışmayı yürüten Hans Eiberg, Science Daily’e “Aslında hepimiz kahverengi gözlüyüz. Ancak kromozomlarımızdaki OCA2 geninin genetik mutasyon geçirmesi, mavi gözleri ortaya çıkarıyor” dedi.