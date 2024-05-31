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  4. Yer: Ankara! İki kadının görüntüsü gündem oldu: 'Soruşturma başlatıldı'

Yer: Ankara! İki kadının görüntüsü gündem oldu: 'Soruşturma başlatıldı'

31.05.2024 19:38
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Sosyal medyada iki komşu kadının kavgası gündem oldu. Her iki taraf da darp raporu olarak karşılıklı şikayetçi oldu. Ankara Valiliği, "Sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası" ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yer: Ankara! İki kadının görüntüsü gündem oldu: 'Soruşturma başlatıldı'

Olay, pazar günü Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı T., iddiaya göre bahçede oturan ve kendisinin olduğu tarafa bakan komşusu Fatma G.'ye 'Sen bana niye baktın?' diyerek saldırdı. Görüntüleri sosyal medyada yer alan kavganın ardından her iki taraf da darp raporu olarak karşılıklı şikayetçi oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği de olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan, ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga
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