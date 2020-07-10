'Mavi gözlü şehir' normalleşme sürecinin gözdesi oldu

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğası ve "güvenli turizm sertifikalı" otelleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Doğa tutkunlarına Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan turizmi, Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret etme fırsatı veren "mavi gözlü şehir", Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

Masmavi denizin yemyeşil ormanlarla bütünleştiği Tekirdağ'da ziyaretçiler, görüntüsü ve kokusuyla güzellikler sunan mor lavanta tarlalarını da gezme imkanı buluyor.

MAVİYLE YEŞİLİN BULUŞTUĞU KENT

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kente çoğunlukla İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi yakın şehirlerden tatilcilerin geldiğini söyledi.

Özellikle hafta sonları tatilci yoğunluğunun en üst seviyeye çıktığını anlatan Hacıoğlu, "İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Tekirdağ tam bir cazibe merkezi oldu. Pandemiden sonra turizm algısı da değişti. İnsanlar bir yerde uzun süre konaklamadan ziyade, bir yere gidip turizm aktivitelerini yaptıktan sonra akşamları eve dönmeyi tercih ediyorlar. Tekirdağ bunun için biçilmiş kaftan." dedi.