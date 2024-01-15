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  4. Mavi Vatan'da yeni dönem! KKTC ile Türkiye harekete geçti: "Yatırım programına dahil edildi"

Mavi Vatan'da yeni dönem! KKTC ile Türkiye harekete geçti: "Yatırım programına dahil edildi"

15.01.2024 14:21 | Son Güncelleme:
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Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracak önemli bir adım atılıyor. KKTC'de kurulacak 'Gemi Trafik Gözetleme İstasyonu ve Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi' için Türkiye harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, projenin 2 yıl içinde tamamlanacağını belirtirken merkezlerin kritik Mavi Vatan'da kritik roller oynayacağını ifade etti.

Mavi Vatan'da yeni dönem! KKTC ile Türkiye harekete geçti: "Yatırım programına dahil edildi"

KKTC ve Türkiye arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacı ile KKTC'de önemli bir proje hayata geçiyor. Projeyle beraber Doğu Akdeniz'de iki ülkenin etkinliğinin artması, bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması hedefleniyor.

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"MAVİ VATANIMIZDA ÇIKARLARIMIZ KORUNACAK"

Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulacak ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ne ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Mavi Vatanımızda çıkarlarımızın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi dolayısıyla KKTC'ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi ile KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla 2018E02-22713 proje numaralı ‘Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS)’ işinin Bakanlığımız Yatırım Programına dahil edildiğini ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini” ifade etti.

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‘TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARI’ BİLGİLERİ ‘GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİNE’ AKTARACAK

Uraloğlu, GTH Sisteminin ana bileşeni olan Trafik Gözetleme İstasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için; radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) verileri, alarm verileri ile ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (GTHM) gönderildiğini belirtti.

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KRİTİK ROLLER OYNAYACAK

GTHM'lerin GTH alanlarında bulunan merkezlerde yer aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu merkezler operasyonel olarak gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.

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PROJE 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1 adet GTH Merkezi (Gazi Magosa) ile 3 adet Trafik Gözetleme İstasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi için HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanacak. Projenin ise 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 07. Nisan 2021 tarihli ve 3796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol’ kapsamında KKTC'de kurulacak olan Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi Merkezi’nin kurulması ile ilgili ihale sürecinde sona gelindi.

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Doğu Akdeniz Mavi Vatan
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