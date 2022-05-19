Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir?

Maymun çiçeği virüsü gündemde yer alıyor. Avrupa'da İngiltere'nin ardından Portekiz'de de maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Gelen bu haberlerden sonra vatandaşlar maymun çiçeği vürüsü hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Genelde insanlara hayvanlardan bulaşan ve en yaygın kaynağı kemirgenler olduğu düşünülen virüsün insandan insana ise lezyonlar, vücut sıvıları, solunan damlacıklar ve çarşaf gibi kişisel eşyalarla yakın temasta bulunulması hâlinde geçtiği tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Ibrahim Soce Fall, virüsün cinsel ilişkiye giren erkekler arasında nasıl bulaştığının anlaşılması için İngiltere'deki vakaların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Virüsün endemik olduğu ülkelerde dahi henüz maymun çiçeğinin nasıl bulaştığının tam olarak anlaşılamadığını belirten Fall, geçen yıl Kongo'da 6 bini aşkın, Nijerya'daysa yaklaşık 3 bin vaka tespit edilmesine rağmen "bulaşma dinamikleri açısından hâlen birçok bilinmez olduğunu" söyledi.

Nadir görülen bir hastalık olan maymun çiçeği, ilk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. Son 10 yıl içinde Batı Afrika'daki vaka sayıları yükseldi.

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı, maymun çiçeği için de onaylanmıştı.

