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Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?

22.05.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsü gündemde yer almaya devam ediyor. Maymun çiçeği virüsü belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yayılan maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülüp görülmediği sorulmaya başlandı. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir? belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı!

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili yapılan her açıklama merakla takip ediliyor. Dünya çiçek virüsünün bir türü olan "maymun çiçeği" hastalığının belirtileri ve nasıl bir hastalık olduğu araştırılıyor. İngiltere'de bugün 11 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İspanya'da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21'i buldu. ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre de bugün ilk vakayı duyurdu. Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de olup olmadığı da sorgulanıyor. İşte maymun çiçeği virüsüne dair detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE’DA VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir." açıklamasında bulundu.

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da 1980 yılında resmen ortadan kaldırılan çiçek hastalığı ile aynı soydan gelen bir rahatsızlık. Belirtileri, çiçek hastalığıyla benzerlik taşıyor. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda da, çiçek hastalığında olduğu gibi, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme ve kızarıklık, ciltte kabarıklar gibi şikayetler oluşuyor. Ancak uzmanlara göre, maymun çiçeği virüsü, yakalananların yüzde 30'unu öldüren çiçek hastalığından çok daha az tehlikeli. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda rahatsızlıklar birkaç hafta içinde kendiliğinden geçiyor.

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