Maymun çiçeği virüsünün bir kaynağı tespit edildi: Fetiş festivali

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlendi.

Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü dün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, daha sonra yaptığı açıklamada vaka sayısının 3'e çıktığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU

5 Mayıs'ta Antwerp'te düzenlenen 4 günlük Darklands festivalinin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurt dışından katılan kişilerce taşındığını, Sağlık Bakanlığının da bunu doğruladığını açıkladı.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü son 2 haftada Avrupa'da 11 ülkeye yayıldı. Dünyada şimdiye kadar 11 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu türlerden Kongo virüsü, ölüm riski en yüksek virüs olarak biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.



