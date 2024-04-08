Mazbata töreninde skandal! MHP’li Karaaslan, 76 yaşındaki CHP’li Bal'a kafa atıp burnunu kırdı... O anların görüntüsü ortaya çıktı

Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Partili Oktay Yılmaz kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde gerçekleşen mazbata töreninde ise ortalık bir anda karıştı. MHP'li Alpaslan Karaaslan, 76 yaşındaki CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal'a kafa atıp saldırdı.

Saldırı sonucu burnu kırılan Bal hastaneden tedavi altına alınırken, saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alpaslan Karaaslan’ın küfürler savurarak saldırdığı görülüyor.

BOZKURT İŞARETİNE KARŞILIK ZAFER İŞARETİ YAPTI DİYE Mİ SALDIRDI?

Düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden Meclis Üyesi seçilen MHP'li Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptığı, buna karşılık da CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal'ın da sahneden inerken zafer işareti yaptığı belirtildi.

Karaaslan'ın CHP'li Bal'a zafer işareti yaptığı için sinirlendiği ve bu yüzden saldırdığı iddia edildi.







