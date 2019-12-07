HABER

MAZLUMDER İnsan Hakları Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 22:37 | Son Güncelleme

MAZLUMDER İnsan Hakları Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından verilen "İnsan Hakları Ödülleri", sahiplerini buldu.

MAZLUMDER tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen İnsan Hakları Gecesi, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, törende yaptığı konuşmada bu yıl ödüllerin, "birlikte yaşama ve mülteciler" alanında yoğun çalışmalar yapan kişi ve kurumlara verildiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın savaş, kıtlık ve doğal afetler gibi sorunlar yüzünden evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Beyhan, "Mültecilerle ilgili sadece ülkemizde ya da Orta Doğu'da değil ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de ciddi sorunlar var. Bunun yansımaları olarak İslamofobi ve yabancı düşmanlığı gibi İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile çatışan durumlar ortaya çıkıyor. " diye konuştu.

Anadolu'nun mazlumlar için tarihin her döneminde bir liman olduğunu vurgulayan Beyhan, "Bizler inançları, fikirleri, gelenekleri farklı olan komşu ve kardeşleriz. Acımız bir, sevincimiz bir. Aynı bedenin organları gibiyiz. Anadolu irfanında insan ya dinde kardeşin ya da yaratılışta kardeşindir." ifadelerini kullandı.

Programda "Bireysel Mücadele Ödülü"ne Mustafa Ökkeş Evren, Mehmet Yeralan ve Kadir Bal layık görülürken "Örgütlü Mücadele Ödülü" Kardelen Derneği adına Şükrü Can'a, "İnsan Hakları Basın Ödülü" ise Bahadır Kurbanoğlu'na verildi.

"Avukat Aydın Durmuş Genç Hukukçu Ödülü" Avukat Ayşe Akpınar'a, "Recep Vidin Vefa Ödülü" ise Süleyman Arslantaş'a takdim edildi.

Gecede, Suriyeli çocukların resimlerinin yer aldığı sergi de açıldı.

Ödül töreninin ardından Grup Yürüyüş konser verdi.

PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!Defne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!
Otomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet ettiOtomobilin çarptığı bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandıBıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mazlumder Mazlumder İnsan Hakları Ödülleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye ikiye bölündü

Büyük ikramiye ikiye bölündü

Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.