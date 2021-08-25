HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEB'de kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB'de kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

25.08.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

MEB'de kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayımlanan Atama Kararıyla, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Atamanın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 141 general ve amirale yeni görevErdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 141 general ve amirale yeni görev

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadıFaciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadı
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
141 general ve amirale yeni görev141 general ve amirale yeni görev
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Milli Eğitim Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

3 sağlık çalışanına çirkin saldırı

3 sağlık çalışanına çirkin saldırı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.