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MEB'den yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Ağustos'ta başlayacak üç haftalık uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamalarının gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

MEB'den yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla, okulun veya öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek veya kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.

CANLI DERSLER İÇİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI

Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Üst sınıftaki kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.

Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler, 31 Ağustos itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında görevlerine devam edecek.

AA

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