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MEB'den yeni hizmet: 'Merak Gıdıklayan Sorular' serisi

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sürecinde evde eğitimlerini sürdüren çocukların merak duygusunu canlı tutmak için "Merak Gıdıklayan Sorular" serisini başlattı. "Merak Gıdıklayan Sorular" serisinde, "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi sorular yanıt buluyor.

MEB'den yeni hizmet: 'Merak Gıdıklayan Sorular' serisi

Bakanlık, koronavirüs önlemleri kapsamında evde uzaktan eğitim alan çocuklar için yeni bir hizmeti devreye soktu.
MEB, bu dönemde çocukların merakını canlı tutmak için gayret sarf eden velilere destek olmak, çocukların öğrenme isteğini artırmak, öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek, öğrenme serüvenlerine katkı sunmak için TRT EBA TV kanallarına yeni içerikler hazırladı.

Bu kapsamda çocuklar tarafından Bakanlığın "tanitim@meb.gov.tr" adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular MEB tarafından yanıtlandı.

Kapsamlı alan araştırmasının ardından bilimsel ya da teknik cevapların çocukların diline ve öğrenme düzeyine uygun yanıtlanarak hazırlanan videolar, "Merak Gıdıklayan Sorular" serisi adıyla TRT EBA TV'de teneffüs aralarında yayımlanmaya başladı.

Sorulara uygun seslendirmelerle oluşturulan görseller ile kullanılan müzikler Bakanlığın uzman ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.

Bu kapsamda, "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi yüzlerce soruya yanıt verildi.

MEB uzmanlarının, bilim, sanat, spor ve yaşam alanlarında farklı içerikler geliştirmeye devam edeceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden "Çocuklarımızın merak ettiği bunun gibi yüzlerce soruyu ve cevaplarını TRT EBA TV kanallarında veriyoruz. Çocuklarınızın merak ettikleri soruları tanitim@meb.gov.tr adresine iletin, çocuklarımız için cevaplarını TRT EBA TV kanallarında verelim" çağrısında bulunmuştu.

Çocuklar, merak ettiği sorularını "tanitim@meb.gov.tr" adresine iletebiliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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