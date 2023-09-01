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MEB duyurdu! Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere mazerete bağlı tayin hakkı

01.09.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen illerde yapan öğretmenlerden 3 yıllık çalışma süresini dolduranların, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabileceğini duyurdu.

MEB duyurdu! Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere mazerete bağlı tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduranların iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre; söz konusu bu il ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler, deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. (DHA)


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