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MEB duyurdu! İller arası öğretmen atamaları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamasının gerçekleştiğini belirtti.

MEB duyurdu! İller arası öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından iller arası öğretmen atamalarıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. MEB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İl Emri" Bekleyen Öğretmenlerimizin Dikkatine

İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.


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