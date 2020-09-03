MEB duyurdu! İller arası öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından iller arası öğretmen atamalarıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. MEB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İl Emri" Bekleyen Öğretmenlerimizin Dikkatine

İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.

"İl Emri" Bekleyen Öğretmenlerimizin Dikkatine



İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.



???????? https://t.co/gp8RlziUMK — MEB (@tcmeb) September 3, 2020



