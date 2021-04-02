MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama sayfası | EKYS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen EKYS sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğretmenlerin, devlet kurumlarında müdür ya da müdür yardımcısı olabilmek amacıyla girdiği sınava katılım sağlayan vatandaşlar EKYS sonuçları sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Peki MEB EKYS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

MEB EKYS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 2021 yılında ise 14 Mart tarihinde düzenlenmişti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, değerlendirme süreci tamamlanmış olan EKYS sınav sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

"14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"



