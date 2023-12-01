MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV TARİHİ 2024: MEB görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? Şube müdürü, şef ve memur mülakat tarihleri

MEB görevde yükselme sözlü sınavının tarihi arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Memur ve sayman grubu, şube müdürlüğü, şeflik mülakatları için tarihler belli oldu. MEB görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ile sınav merkezlerini açıkladı. İşte 2023 MEB görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ve konuya ilişkin detaylar...

MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

MEB görevde yükselme sözlü sınav tarihleri belli oldu. 9 Temmuz'da yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı sözlü sınav tarihlerini yayımladı.

Sözlü sınavlar 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu için gerçekleştirilecek.

MEB görevde yükselme sözlü sınavı 7 Ocak'ta ise şef ünvanlı kadrolar için yapılacak.

Yayımlanan bilgilere göre mülakat sınavı şube müdürlüğü kadroları için 8-12 Ocak tarihlerinde uygulanacak.

Yayımlanan bilgilere göre; memur ünvanlı kadro sözlü sınavına bin 448 aday, saymanlık sözlü sınavına 182 aday, şef kadrosu sözlü sınavına bin 712 aday ve şube müdürlüğü sözlü sınavına bin 277 aday katılacak.

MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI NEREDE YAPILACAK?

Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara'da yapılacak.





