HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV TARİHİ 2024: MEB görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? Şube müdürü, şef ve memur mülakat tarihleri

MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV TARİHİ 2024: MEB görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? Şube müdürü, şef ve memur mülakat tarihleri

01.12.2023 15:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB görevde yükselme sözlü sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere yazılı sınav, 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Memur, şube müdürlüğü ve şeflik için mülakata girecek olan kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, MEB görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 MEB görevde yükselme sözlü sınav tarihi...

MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV TARİHİ 2024: MEB görevde yükselme sınavı ne zaman yapılacak? Şube müdürü, şef ve memur mülakat tarihleri

MEB görevde yükselme sözlü sınavının tarihi arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Memur ve sayman grubu, şube müdürlüğü, şeflik mülakatları için tarihler belli oldu. MEB görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ile sınav merkezlerini açıkladı. İşte 2023 MEB görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ve konuya ilişkin detaylar...

MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

MEB görevde yükselme sözlü sınav tarihleri belli oldu. 9 Temmuz'da yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı sözlü sınav tarihlerini yayımladı.

Sözlü sınavlar 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu için gerçekleştirilecek.

MEB görevde yükselme sözlü sınavı 7 Ocak'ta ise şef ünvanlı kadrolar için yapılacak.

Yayımlanan bilgilere göre mülakat sınavı şube müdürlüğü kadroları için 8-12 Ocak tarihlerinde uygulanacak.

Yayımlanan bilgilere göre; memur ünvanlı kadro sözlü sınavına bin 448 aday, saymanlık sözlü sınavına 182 aday, şef kadrosu sözlü sınavına bin 712 aday ve şube müdürlüğü sözlü sınavına bin 277 aday katılacak.

meb2

MEB GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI NEREDE YAPILACAK?

Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara'da yapılacak.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'deki görevinden istifa etti, İzmir'e aday oluyor: 'İmamoğlu ekibi yurda dağılıyor'İBB'deki görevinden istifa etti, İzmir'e aday oluyor: 'İmamoğlu ekibi yurda dağılıyor'
Özel düzenek kurdular, komşularının hayatlarını kabusa çevirdilerÖzel düzenek kurdular, komşularının hayatlarını kabusa çevirdiler
Gazze'ye yardımlar durduruldu!Gazze'ye yardımlar durduruldu!
Anahtar Kelimeler:
görevde yükselme sınavı meb Görevde Yükselme Sınavı Mülakat Tarihleri görevde yükselme sözlü sınavı MEB görevde yükselme sözlü sınavı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.