MEB, OSB'lerdeki mesleki eğitimi mercek altına aldı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 56 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığı Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) mesleki ve teknik eğitimi mercek altına alan ilk rapor yayımlandı.

Rapora göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan tüm öğrenciler dikkate alındığında en sık tercih edilen mesleki alanlar sırasıyla, yüzde 20,18'lik oranla elektrik-elektronik teknolojisi, yüzde 15,49 ile makine teknolojisi ve yüzde 8,02 ile endüstriyel otomasyon teknolojileri olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nde, eğitimin farklı boyutlarıyla ilgili çalışma ve değerlendirme raporlarını yayımlamayı sürdürüyor.

Bakanlığın altıncı raporunda "Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Mesleki ve Teknik Eğitim" ele alındı.

OSB'lerde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ile ilgili önerilerin de yer aldığı rapor, bu kapsamda yazılmış ilk rapor olma özelliğini taşıyor.

- 56 bin öğrenci mesleki ve teknik eğitim alıyor

Rapora göre, OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitim, mesleki ve teknik Anadolu lisesi (MTAL) ve mesleki eğitim merkezi (MEM) olmak üzere iki farklı kurumda veriliyor.