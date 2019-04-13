MEB'den yeni dijital içerik platformu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, eğitim sisteminde dijital içerikleri ana materyal haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kendimize bir hedef tarih belirledik, önümüzdeki dönemin başlaması itibarıyla yani eylül ayına hedefliyoruz bunu. Yeni dijital içerik platformumuzu hizmete açacağız." dedi.

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Kalite ve Başarı Sempozyumu"na "Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu panelde konuşan Yılmaz, eğitimin zor bir alan olduğunu, tecrübeleri göz önüne alarak iyileştirmeler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakanlığın vizyon stratejilerinin temelinin bir ekosistem yaklaşımı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu sadece kamunun, sadece bakanlığın, sadece öğretmenlerin veya sadece özel sektörün gerçekleştirebileceği bir şey değil, bir ekosistem. Birlikte bunu yapmak ve aynı yaklaşımı dijital içeriklerle hayata geçirmek istiyoruz. Ekosistemin içinde eğitim fakülteleri de var, okullarımız da var, özel sektör de var, kamu da var, uluslararası paydaşlarımız da var. Burada bir ulusal eğitim arşivi oluşturma çabalarını başlattık. Tabii buradaki ana amacımız, şu anda yaşamakta olduğumuz teknolojik dönüşümü bir anlamda yakalamak çünkü artık dijital içerikler ana materyal haline geldi. Dijital olmayan kitaplar, diğer materyaller giderek hayatımızdan çıkıyor. Biz de eğitim sistemimizde dijital içerikleri ana materyal haline getirmeyi hedefledik. Buna yönelik olarak da kendimize bir hedef tarih belirledik, önümüzdeki dönemin başlaması itibarıyla yani eylül ayına hedefliyoruz bunu. Yeni dijital içerik platformumuzu hizmete açacağız. Bunun en önemli özelliği kişiselleştirilmiş bir platform olması. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz kendilerine hitap eden içeriklerle çok fazla emek sarf etmeden buluşacaklar."