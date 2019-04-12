MEB'den yurt dışındaki öğretmenlerin eğitimi için iş birliği

YTB ile yapılan iş birliği çerçevesinde, MEB'in tecrübelerinin, yurt dışındaki öğretmen ve Türkçe eğiticilerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacağını belirten Safran, "Yurt dışında çocuklarımızı eğiten öğretmenleri, Türkiye'ye davet ederek veya uzaktan eğitim yoluyla eğiteceğiz. Eğiticileri eğitenlerin de oradaki Türk çocukları için Türkçemizin geliştirilmesi noktasında katkı vereceklerine ve bu katkının yeni ve daha etkili öğretim yöntemleri ile hizmete gireceğine inanıyoruz." dedi.

Safran, törende yaptığı konuşmada, geleceğin Türkiyesini kuracak çocukları, yeni öğretim yöntemleri, modern eğitim kavramları ve teknoloji ile yetiştirmeyi ve geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında yurt dışındaki Türk okullarında görevli öğretmenlerin eğitimi amacıyla iş birliğine gidildi.

Safran, yurt dışındaki Türklere ve akraba topluluklarına katkı yapmayı vatan ve vicdan borcu olarak gördüklerini söyleyerek, YTB Başkanı Eren'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyük hedeflere ulaşmada diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliklerinin önemine işaret eden Safran, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

YTB Başkanı Eren de kültürün korunmasında temel unsurun ana dil olduğunu vurgulayarak, bu konuda yurt dışındaki Türkler ve akraba topluluklarına yönelik çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Avrupa'da yaklaşık 5 milyon Türkün yaşadığına dikkati çeken Eren, "Hem Avrupa hem de diğer ülkelerde Türkçe öğretecek öğretmenlerimizin iyi bir şekilde eğitilmesi bizim için çok önemli. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının kapasitesinin bu öğretmenler vesilesiyle çocuklarımıza ulaştırılmasını çok önemli gördük ve protokolü ciddi şekilde sahiplendik." ifadelerini kullandı.

- Türkçe eğitimi için eğitim portalı geliştirilecek

Protokol kapsamında, yurt dışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklarına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görevli öğretmen ve Türkçe eğiticilerinin, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkçe öğretimi yapılan derslerdeki yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda mesleki yeterliklerinin artırılması ile yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.