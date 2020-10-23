Meclis Başkanı Şentop: Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Şeptop'un açıklamalarından satır başları:

(Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır.

Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor.

Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür.



