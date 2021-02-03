Meclis Başkanı Şentop'tan AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AİHM'İN SELAHATTİM DEMİRTAŞ KARARI

Sanki Avrupalı bir siyasetçinin çağrısı gibi, mahkemeye talimat veren bir karar var. Daha vahim bir husus daha var kararda. Dava açılan ama henüz dosyası tamamlanmamış ve mahkemenin karar aşamasına gelmediği bir konuyla ilgili de karar veriyor mahkeme.

AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar.

VEKİLLERE AŞI KONUSU

Yeni aşılar da geldi. Muhtemelen bir planlama yapılacak. Toplamda yaklaşık 200 milletvekiline aşı yapılması söz konusu olacak.

Ayrıntılar gelecek...

