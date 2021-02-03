HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meclis Başkanı Şentop'tan AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama

Meclis Başkanı Şentop'tan AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama

03.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meclis Başkanı Şentop'tan AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Şentop, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili, "Sanki Avrupalı bir siyasetçinin çağrısı gibi, mahkemeye talimat veren bir karar var. Daha vahim bir husus daha var kararda. Dava açılan ama henüz dosyası tamamlanmamış ve mahkemenin karar aşamasına gelmediği bir konuyla ilgili de karar veriyor mahkeme." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AİHM'İN SELAHATTİM DEMİRTAŞ KARARI

Sanki Avrupalı bir siyasetçinin çağrısı gibi, mahkemeye talimat veren bir karar var. Daha vahim bir husus daha var kararda. Dava açılan ama henüz dosyası tamamlanmamış ve mahkemenin karar aşamasına gelmediği bir konuyla ilgili de karar veriyor mahkeme.

AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar.

VEKİLLERE AŞI KONUSU

Yeni aşılar da geldi. Muhtemelen bir planlama yapılacak. Toplamda yaklaşık 200 milletvekiline aşı yapılması söz konusu olacak.

Ayrıntılar gelecek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştıBarış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması

Sarıgül'den 'Muharrem İnce ile ittifak' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Çekilmesi lazım

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Çekilmesi lazım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.