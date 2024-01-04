Meclis'e dilekçe yağdı, istekler dikkat çekti! Peki vatandaşlar ne düşünüyor?

Vatandaşların meclise ilettiği istek ve şikayetleri, komisyona adeta dilekçe olarak yağdı. Mahallesine nöbetçi cami isteyen de vardı, 25 yıl evli kalan kadının emekli olmasını talep eden de. İşte o ilginç dilekçeler...

EN ÇOK DİLEKÇE ERKEKLERDEN

Meclis dilekçe komisyonuna dilekçe üstüne dilekçe yağıyor. Bir yılda tam 5.000 dilekçe gönderilen komisyona, kadınlar 1453 dilekçe, erkekler ise 3501 dilekçe yolladı. O dilekçeler arasında birbirinden ilginç istekler var.

DİKKAT ÇEKEN TALEPLER

Dilekçelerdeki en dikkat çeken talepler ise; mahallelere nöbetçi cami uygulaması getirilmesi, serpme kahvaltının yasaklanması, 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı verilmesi ve süresiz nafakanın kaldırılması oldu.

"ZATEN CAMİLER AÇIK DEĞİL Mİ?"

Vatandaşlar bu taleplerin bazılarına destek verirken bazılarına ise karşı çıktı. Nöbetçi cami uygulaması için "Zaten camiler açık değil mi?" diyen vatandaşlar, serpme kahvaltının yasaklanması talebine ise israfın önlenmesi için destek verdi.

KADINLAR EMEKLİLİĞİ, ERKEKLER NAFAKAYI DESTEKLEDİ

Kadınlar 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmasının yerinde ve gerekli bir istek olduğunu belirtirken, erkekler de süresiz nafakanın kaldırılmasına tam destek verdi.





