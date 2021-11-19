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Meclis tarihinin en uzun konuşması! ABD'li vekil Biden'ı protesto etmek için 8 buçuk saat konuştu

19.11.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için yaptığı 8 saat 32 dakikalık konuşma, meclis tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçti.

Meclis tarihinin en uzun konuşması! ABD'li vekil Biden'ı protesto etmek için 8 buçuk saat konuştu

Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda dün gece tartışmaya açıldı.

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MECLİS TARİHİNİN EN UZUN KONUŞMASI: 8 SAAT 32 DAKİKA KONUŞTU

Tasarıyı protesto eden McCarthy, akşam saatlerinde başladığı konuşmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Toplamda 8 saat 32 dakika süren McCarthy'nin konuşması, ABD Temsilciler Meclisinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.

220 OYLA KABUL EDİLDİ

Öte yandan harcama paketi, sabah saatlerinde tekrar bir araya gelen Temsilciler Meclisi Genel Kurulu 213'e karşı 220 oyla kabul edildi.

Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de hafta başında yasalaşmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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