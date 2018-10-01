Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın yönettiği ilk oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki yetkinin uzatılması ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 27’nci dönem açılışı için TBMM Genel Kurulu’na girdiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti protesto etti. Üç partinin Meclis Grubu, bugünkü oturumda Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı ve konuşmasını alkışlamadı.
Bedelli askerlikte yeni gelişme! Öğretmenlere müjdeli haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali
'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!
Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto
Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu
Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor
Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı
İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Okuyucu Yorumları 66 yorum