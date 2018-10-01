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Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

CHP, HDP ve İYİ Parti, Meclis’in 27. döneminin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etti.

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın yönettiği ilk oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki yetkinin uzatılması ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 27’nci dönem açılışı için TBMM Genel Kurulu’na girdiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti protesto etti. Üç partinin Meclis Grubu, bugünkü oturumda Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı ve konuşmasını alkışlamadı.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Recep Tayyip Erdoğan protesto

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Halkın % 80 i chp ye karşı
karşı olabilir ama halkın % 80 destekledigi karamanda kuran ögrenen 45 tane erkek çocuğa tecavüz eden imam hatipli müslümanları desteklemiyor gergerde 74 tane haymanada 100 tane çocuğa yurtlarda kuran kursların olan pisliklere destek vermedi aradaki fark bu
@extrabilenadam Halkın %58 de AKP ye karşı
@extrabilenadam SAYDIN MI yoksa
@extrabilenadam akp ye ne kadarı karşı
@extrabilenadam karşı çıkmasa zaten iktidar olurdu ne şimdi.yani %80 desteklemelimiydi.
@adriannn Ne alaka. Konu ne neyden bahsediyorsun sen. Yazdıklarını kimse tasvip etmez etmiyorda amma konuyla ne alaka. temcit pilavı.
Ak partinin ekmegine yağ sürmekten vazgec artık sevsende sevmesende T.C Cumhurbaşkanı saygı duymak gerekiyor
BU PROTESTO HAK EDİLDİ. KARDEŞİM GİT ABD YE ÜLKENİN TÜM BAKANLIKLARINI VER ABD KONTROLÜNE,GELİRKENDE MEŞHUR FETOYU ELİNDEN TUTUP GETİRME, ÜSTELİK GİZLİ YAHUDİ LOBİSİYLEDE BASINA KAPALI ÖZEL PAZARLIK YAP. KESİNLİKLE TÜRKİYEYE BU YENİ SİSTEM ZARARLI HAEL GELMEDEN VAZ GEÇİLMELİ VE HEMEN ERKEN GENEL SEÇİM YAPILMALIDIR. BEYLER SAYIN BAHÇELİ KİMSENİN ÇOCUĞU DEĞİL BU ÜLKEDE.MECLİS EN HIZLI ŞEKİLDE ÇOĞUNLUKLA ERKEN SEÇİME GİTMELİ GEÇ OLMADAN. YOKSA TÜRKİYENİN ANAHTARIDA ELDEN GİDECEK YAKINDA.ÜLKEDEKİ 2004 GELEN 40 CİA AJANI HARIL HARIL ÇALIŞIYOR ŞU AN. ÜLKEYİ BÖLMEK İÇİNEN BÜYÜK BÖLÜCÜ GİZLİ ŞU AN....
@ozaydin65 fetocu pislik
2004 ten once kim yonetiyordu memleketi pardon kim yonetemiyordu diyecektim kuolisyondan darbeden bati usakligindan cikinca bunlarin olmasi cok normal eski turkiyeyi özluyorsan sende bir sorun var demektir tabi biliyorsan...
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