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Meclis'te dikkat çeken anlar! 20,5 metre olan listeyi açtı, uzadıkça uzadı: Hepsi Türkiye'de yakalanmış

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.06.2024 06:57
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM'de Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20,5 metrelik listesini açtı. Söz konusu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Akay'ın hazırladığı liste, sosyal medyada gündem yarattı. Akay, paylaşımında “uzadıkça uzadı” notunu düştü.

Meclis'te dikkat çeken anlar! 20,5 metre olan listeyi açtı, uzadıkça uzadı: Hepsi Türkiye'de yakalanmış

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de yakalanan çete liderlerinin listesini mecliste açtı. 20,5 metre olan listeyi Twitter hesabından paylaşan CHP Meclis Üyesi Cevdet Akay “uzadıkça uzadı” notunu düştü.

“ÇETELERİN ÇETELESİ UZADIKÇA UZADI"

“Çetelerin Çetelesi uzadıkça uzadı, ne yazık ki uzamaya da devam ediyor.” sözlerini dile getiren Akay, listenin videosunu paylaştı.

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Paylaşımda “Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin listesi; Kasım 2023'de 2 metre, Aralık 2023'de 4,5 metre, Haziran 2024 yılında ise 20.5 metreye ulaştı.” sözleri de yer alıyordu.

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Express


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CHP meclis
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