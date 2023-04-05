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Meclis'te kurşunları gösterip yere fırlatmıştı! Akşener'in gündem olan konuşmasına Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı yorum: "Herkes duysun..."

05.04.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün TBMM'de yaptığı konuşmasını sonlandırırken kürsüye getirdiği kurşunları birer birer gösterip ardından etrafa saçtı. Akşener'in konuşması kısa sürede gündem yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in konuşmasıyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Kılıçdaroğlu'nun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşım yaptı.

Meclis'te kurşunları gösterip yere fırlatmıştı! Akşener'in gündem olan konuşmasına Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı yorum: "Herkes duysun..."

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşunların isabet etmesinin yankıları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener olayı ve ardından gelen açıklamaları bugün Meclis kürsüsünde yeniden gündeme getirdi.

AKŞENER VİDEOYU PAYLAŞTI! KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇARPICI SÖZLER

Konuşmasını bitirirken "Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize kurşun mu 'dur' diyecek?" ifadeleri eşliğinde birer birer kurşunları gösterip salondan çıkmadan kurşunları avuç avuç yere fırlatan Akşener'in bu anları gündeme damgasını vurdu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in konuşmasıyla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

"TARİHİ KONUŞMA, HERKES DUYSUN..."

Akşener'in sosyal medya hesabından o anlara ilişkin paylaştığı videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu paylaşımına şu notu düştü:

"İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…"

Kılıçdaroğlu'nun ardından Ekrem İmamoğlu da o videoyu paylaşarak "Milletin sesini hiç kimse susturamaz" notunu kaydetti.

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