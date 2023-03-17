Meclis'te tansiyon yükseldi! MHP'li Akçay'ın açıklaması sonrası gelen alkışa CHP'den tepki

MHP'li Erkan Akçay, partisinin grup kararını Genel Kurul'dan duyurdu. 'Adayımız Erdoğan' açıklaması MHP ve AK Parti sıralarında alkışlarla karşılanınca Meclis'te tansiyon yükseldi.

MECLİS'TE ALKIŞ GERİLİMİ

MHP'li Erkan Akçay, dün Meclis'te düzenlenen Genel Kurul'da "Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Aday belli, karar net diyoruz" açıklaması MHP ve AK Parti sıralarında alkışla karşılanınca tansiyon yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL: YANLIŞLIKLA BİR EL ÇIRPMANIN ARKASINA SIĞINMAYIN

Depremi gerekçe göstererek yükselen alkışa tepki gösteren CHP'li Özgür Özel, "39 gündür matemdeyiz, iki grubun alkışı talihsiz olmuştur. Yanlışlıkla bir el çırpmanın arkasına sığınmayın. O kişiye verdiğiniz kutsiyeti göstermektedir. Böyle bir kutsiyet demokrasilerde kimsenin hakkı değildir. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü; depremin ertesi günü şurada grup toplantısı yaptınız. Parti tarihi konuşup alkış yaptınız" dedi.

ERKAN AKÇAY: SİZ KOLTUK KAVGALARI YAPMADINIZ MI?

Akçay ise "Refleks olarak, bilinçli değil. 40 gün de dolmuştur. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü; Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde müzikli, alkışlı, sloganlı kutlamayı yapanlar sizler değil miydiniz? Bu depremin acıları en derin şekilde yaşanırken siz koltuk kavgaları yapmadınız mı?" diye konuştu.



