Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li Engin Altay hakkında açıklamalarda bulundu. "Sözüm ona politika ve muhalefet yapmak adına sağa sola sürekli hakaretler yağdıran, en adi türden küfürlerle etrafına şenaat saçan CHP’li Engin Altay; hak ettiği cevabı bizden alınca bu kez daha aşağılık ve ahlaksız yöntemlere başvurmaya başlamıştır" diyen Yalçın, Altay'ın siyasi tartışmalar sırasında aldıkları cevabı hazmedemeyenlerin üste çıkabilmek için müracaat ettiği en pespaye, en aşağılık yöntemlerinden birine başvurup, tehdit algısına sığındığını ifade etti.

Yalçın, "İnsan görünümlü ve iki ayaklı bu yaratık, Genel Başkanımıza yönelik adice küfürleriyle düştüğü zillet çukurundan çıkabilmek için güya benim kendisini Ülkücülerle tehdit ettiğim yalanına başvurmuştur. Altay, bu ucuz ve sefil yöntemi kimsenin yutmayacağını bilmelidir. Bu zavallı insan müsveddesi, bizzat kendisinin başlattığı siyasi polemiği saptırmakla, ‘Hukuk yoluyla hesaplaşacağım’ demekle yakasını kurtaramaz. Engin Altay, niçin durup durup çirkef bir ağızla MHP’ye ve Genel Başkanımıza sövdüğünün hesabını dört duvar arasında değil oylarıyla Meclise geldiği milletin önünde vermelidir. Ayrıca millet kendisinden ve CHP’den mahalle kabadayılığı ve küfürbazlık değil Meclis’te haklarını savunmasını, varlığını temsil etmesini beklemektedir.