Meclis'teki küfür canlı yayına yansıdı! Sırrı Sakık'ın sözlerine sinirlendi, mikrofonu kapattı ama...

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatıp, 'Atatürk bölücü müydü?" deyince Celal Adan'dan yanıt geldi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

HEDEP'li Sakık kürsüde konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki "MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Laziztanı görecekler, Çerkezleri görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal, Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu" sözlerini hatırlatıp, "Bunu sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz." dedi.

CELAL ADAN YANIT VERDİ

Bunun üzerine devreye giren Meclis Başkanvekili Celal Adan "Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp, askerimizi, polisimizi, Doğu ve Güneydoğu'daki sivil vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar' deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde." dedi.

MİKROFONU KAPATTI AMA ETTİĞİ KÜFÜR CANLI YAYINA YANSIDI

Sırrı Sakık, "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok." dedi. Bunun üzerine mikrofonu kapatan Meclis başkanvekili Celal Adan'ın "Pez...ler ya" demesi Meclis TV canlı yayınına yansıdı.