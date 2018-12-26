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Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu - Meclise gelen dosya sayısı 149'a ulaştı

COŞKUN ERGÜL - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Buldan'ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı hakkındaki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dosyalar arasında HDP'li Taşçıer'in iki dosyası bulunuyor.

Son gelen 9 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 149 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
dokunulmazlık dosyası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TBMM Başkanlığı

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