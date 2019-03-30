HABER

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 43 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu - Meclise gelen dosya sayısı 292'ye ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 43 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu.

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın iki, Ömer Öcalan'ın üç, Ayşe Acar Başaran'ın dört, Tuma Çelik'in iki, Mehmet Ruştu Tiryaki'nin iki, Erdal Aydemir'in iki, Mahmut Toğrul'un iki, Ayşe Sürücü'nün dört, İmam Taşçıer'in iki, Sait Dede'nin iki, Adnan Selçuk Mızraklı'nın iki, Semra Güzel, Musa Farisoğulları, Salihe Aydeniz, Berdan Öztürk, Dersim Dağı ve Remziye Tosun'un beşer dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 292 oldu.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
CHP lideri Kılıçdaroğlu Eskişehir’de konuştuCHP lideri Kılıçdaroğlu Eskişehir’de konuştu
Bakan Kurum: "Alenen artık Kandil’den mesaj paylaşıyorlar"Bakan Kurum: "Alenen artık Kandil’den mesaj paylaşıyorlar"
Anahtar Kelimeler:
dokunulmazlık kemal kılçdaroğlu Pervin Buldan Sezai Temelli TBMM

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.