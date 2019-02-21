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Meclisi yoğun bir araştırma gündemi bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Meclis, yerel seçimlerden sonra gündeminde yer alan konulara ağırlık verecek; ALS, SMA, MS hastalarının, down sendromlu, otizmli bireylerin sorunlarını, hayvanlara yönelik şiddet olaylarını, teknoloji bağımlılığını, tıbbi ve aromatik bitkilerinin üretiminde karşılaşılan sıkıntıları araştıracak

MELTEM ÖZTÜRK - Meclis, yerel seçimlerden sonra gündeminde yer alan konulara ağırlık verecek; ALS, SMA, MS hastalarının, down sendromlu, otizmli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını, hayvanlara yönelik şiddet olaylarını, teknoloji bağımlılığını, tıbbi ve aromatik bitkilerinin üretimindeki sıkıntıları araştıracak.

Yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek olan TBMM, seçim sonrası Meclis Araştırma Komisyonlarını harekete geçirecek.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin önergeleri doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda, oy birliğiyle 4 araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

Bu komisyonlardan ilki olan down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti, bu bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için 6 Kasım 2018'de kurulan araştırma komisyonuna, partiler üye bildirecek.

Genel Kurulda, 7 Kasım 2018'de kurulan tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, üretimi ve pazarlanmasındaki sorunların tespiti amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da üyelerini belirledikten sonra çalışmalarına başlayacak.

ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların, yakınlarının yaşadıkları sorunlar için 5 Şubat'ta kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da seçim sonrası toplanarak, 3 ay boyunca çalışmalarını yürütecek.

Genel Kurulda son olarak dün kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının inceleyecek, bu olayların önlenmesi için önlemleri belirleyecek.

TBMM Genel Kurulunda bugün de teknoloji bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerinin tespiti, bu bağımlılığın verdiği zararların en aza indirilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma komisyonu Down Sendromu Hayvan Hakları MS hastaları seçim

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