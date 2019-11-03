Mecliste geçen kesintisiz 18 yıl

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 seçimleriyle girdiği Meclis'te 18. yılını doldurdu. Deniz Baykal, Engin Altay, Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi de Kılıçdaroğlu gibi 6 dönemdir Meclis'te kesintisiz görev alıyor.

Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 seçimleri sonucunda ilk kez Meclis'e girdi. Kılıçdaroğlu, 22. Dönem ile başladığı Meclis yolculuğunu, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde de sürdürdü.

22, 23 ve 24. dönemlerde İstanbul'dan, 25, 26 ve 27. dönemlerde ise İzmir'den CHP'yi Meclis'te temsil eden Kılıçdaroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010'dan bu yana da CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Meclis'te 6 dönem boyunca kesintisiz görev alan dört milletvekili daha bulunuyor.

CHP İstanbul Milletvekilleri Engin Altay ve Akif Hamzaçebi, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ile CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Meclis'te görev aldı.

Baykal Antalya'dan, Altay Sinop ve İstanbul'dan, Hamzaçebi Trabzon ve İstanbul'dan, Koç Samsun ve Ankara'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

AK Parti ise üç dönem kuralı uyguladığı için bir milletvekili üst üste 4 dönem seçilemiyor.

