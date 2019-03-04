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Mecliste "işitme tarama etkinliği" düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu: - "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız"

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız." dedi.

Mecliste, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla işitme tarama etkinliği düzenlendi.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Sennaroğlu, doğuştan işitme kaybının binde 1 ya da 3 oranında görüldüğünü, yaş ilerledikçe bu oranın arttığını belirtti.

Sennaroğlu, özellikle 65 yaşını geçtikten sonra nüfusun 3'te 2'sinde işitme problemlerinin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız." diye konuştu.

Özellikle 60 yaş sonrasında işitme kaybının varlığının alzaymır hastalığının tetikçisi olarak gösterildiğine işaret eden Gonca Sennaroğlu, görme için verilen önemin mutlaka işitme duyusu için de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

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3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Se Işitme

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