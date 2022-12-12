Meclisteki kavgadan sonra merak konusu olmuştu! AK Parti'nin teklifine yeşil ışık yaktılar: "İYİ Parti'nin ortak görüşü evet yönünde"

AK Parti'nin hazırladığı başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifine CHP katılmayacağını açıkladı. İYİ Parti'nin destek verip vermeyeceği ise merak konusu oldu. Mecliste yaşanan yumruklaşma iki parti arasındaki gerilime tuz biber ekti. Ancak İYİ Parti, "teklif metninde değiştirilmesi gereken bazı temel hususlar, ifadeler olduğunu" düşünürken partinin sözcüsü Kürşad Zorlu " GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'NİN TEKLİFİ İYİ PARTİ'NİN GİK TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILDI

Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Anayasa değişikliği teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu, ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini belirtti.

"GİK'TE İKİ HUSUSUN ALTI ÇİZİLDİ"

Konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."

AKŞENER KURMAYLARINI TOPLAYACAK

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.

(AA)

