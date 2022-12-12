HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meclisteki kavgadan sonra merak konusu olmuştu! AK Parti'nin teklifine yeşil ışık yaktılar: "İYİ Parti'nin ortak görüşü evet yönünde"

Meclisteki kavgadan sonra merak konusu olmuştu! AK Parti'nin teklifine yeşil ışık yaktılar: "İYİ Parti'nin ortak görüşü evet yönünde"

12.12.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtü meselesini gündeme getirmesinin ardından AK Parti harekete geçti ve konuyla ilgili Anayasa değişikliği teklifini Meclise sundu. Ancak bu sırada Meclisteki bütçe görüşmeleri sürerken AK Partili Zafer Işık'ın İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atması ve Örs'ün yoğun bakıma kaldırılması iki parti arasında esen soğuk rüzgarları artırdı. İYİ Parti görüşmelerin devamında AK Parti'yi protesto etti. Başörtüsüne dair tutumu merak edilen İYİ Parti olumlu yönde mesaj verdi

Meclisteki kavgadan sonra merak konusu olmuştu! AK Parti'nin teklifine yeşil ışık yaktılar: "İYİ Parti'nin ortak görüşü evet yönünde"

AK Parti'nin hazırladığı başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifine CHP katılmayacağını açıkladı. İYİ Parti'nin destek verip vermeyeceği ise merak konusu oldu. Mecliste yaşanan yumruklaşma iki parti arasındaki gerilime tuz biber ekti. Ancak İYİ Parti, "teklif metninde değiştirilmesi gereken bazı temel hususlar, ifadeler olduğunu" düşünürken partinin sözcüsü Kürşad Zorlu " GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'NİN TEKLİFİ İYİ PARTİ'NİN GİK TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILDI

Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AA-20221212-29718822-29718819-IYI_PARTI_SOZCUSU_ZORLUDAN_BASORTUSUNE_YONELIK_ANAYASA_DEGISIKLIGI_TEKLIFI_ACIKLAMASI

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Anayasa değişikliği teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu, ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini belirtti.

"GİK'TE İKİ HUSUSUN ALTI ÇİZİLDİ"

Konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."

thumbs_b_c_6a3addef2f9a63f49810a6e80051b00d

AKŞENER KURMAYLARINI TOPLAYACAK

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan 6 yaşındaki çocuğa istismara çok sert tepki!Erdoğan'dan 6 yaşındaki çocuğa istismara çok sert tepki!
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!
AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti başörtüsü ak parti

En Çok Okunan Haberler

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Müge Anlı'ya da sinirlendi: TikTok’a koydum Emine denk geldi!

Müge Anlı'ya da sinirlendi: TikTok’a koydum Emine denk geldi!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı

Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.