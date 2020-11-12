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MediaTek Exynos 1080 tarzı yonga için kolları sıvadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen yonga seti üreticilerinden biri olan MediaTek Exynos 1080 tarzı bir yonga geliştirecek. İşte detaylar.

MediaTek Exynos 1080 tarzı yonga için kolları sıvadı

Dünyada yonga seti geliştiren şirket sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Genele baktığımızda Apple, Samsung ve Huawei gibi isimler kendi yonga setlerini geliştirebiliyorlar. Fakat pazardaki diğer üreticiler MediaTek ve Qualcomm gibi 3. parti üreticilerin yongalarıyla da telefon tasarlayabiliyorlar.

Bu bağlamda baktığımızda hem MediaTek, hem de Qualcomm’un önemli bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Fakat MediaTek ismi geçtiğinde kullanıcıların kafasında farklı bir algı oluşabiliyor.

MEDİATEK'TEN SAMSUNG'A RAKİP İŞLEMCİ

Bu algıyı biraz da olsa yıkmak isteyen Tayvanlı şirket yeni bir yonga üzerinde çalışıyor. 6nm üretim sürecine dayanan bu yonga seti, özellikleriyle Samsung’un yeni yongası Exynos 1080’i andırıyor.

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Samsung’un yongası ile aynı mimariye sahip olan yeni MediaTek yongasının yakın gelecekte tanıtılması bekleniyor.

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