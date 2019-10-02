"Medyada siyasetten çok daha negatif bir dil var"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Başak Yavçan, "Medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik, siyasetten çok daha negatif bir dil var. Konunun insani yönü görülsün istiyoruz ama rakamlar üzerinden bir dil kullanılıyor." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Doç. Dr. Yavçan ile TOBB Başkanlığı yetkililerini dinledi.

Atay Uslu, özellikle Avrupa'da yabancı ve göçmen düşmanlığına yönelik söylemlerde bulunan partilerin sayısının arttığını, bu durumun da söz konusu kesimlere yönelik ötekileştirici politikaların benimsenmesine yol açtığını söyledi.

Göçmenlerin görüşlerini dinlemek istediklerini anlatan Uslu, "Ankara'da okuyan Suriyeli öğrencilerin talebi var. Komisyon olarak onları davet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Uslu, sığınmacılara ilişkin yerel yönetimlere de yükümlülükler düştüğünü, bu konuda kanuni düzenleme yapılması gerektiğini aktardı.