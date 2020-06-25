Meğer bu yüzden kilo verilemiyormuş! İşte metabolizmayı hızlandırmanın yolları...

Kilo almaya ya da vermeye çalışıyorsanız ya da sporla uğraşıyorsanız metabolizma hızı kelimesine aşinasınızdır. Bilmeyenler veya daha derinlemesine öğrenmek isteyenler için tekrardan açıklayalım.

BAZAL METABOLİZMA HIZI (BMH) NEDİR, NASIL HIZLANDIRILIR?

Vücudumuzda haberimiz ve kontrolümüz dışında gün içerisinde birçok kimyasal tepkime ve biyolojik olay meydana geliyor. Solunum, hücre yıkımı ve çoğalması, dokuların onarılması, hormonların sentezlenmesi, sindirim, besinlerin depo edilmesi ya da depolardan kana besin verilmesi, vücut sıcaklığının ve iç ortam dengesinin sürdürülmesi gibi. Bütün gün yerinizden hareket etmeseniz de vücudunuz bu yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için belirli bir enerji harcıyor. Bu harcanan enerji miktarı bazal metabolizma olarak adlandırılıyor. Metabolizma hızı; kişinin yaşına, boyuna, kilosuna, kas miktarına, sahip olduğu hastalığa göre farklılık gösteriyor. Yani tüm insanlar için belirli bir bazal metabolizma hızı bulunmuyor.

Metabolizma hızı da gün içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler sonucu vücudumuzun harcadığı enerji miktarı olarak tanımlanabilir. Burada ekstra yürüme gibi kas faaliyetleri sonucu harcanan ekstra bir enerji söz konusu.