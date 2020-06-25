Meğer bu yüzden kilo verilemiyormuş! İşte metabolizmayı hızlandırmanın yolları...

Kilo almaya ya da vermeye çalışıyorsanız ya da sporla uğraşıyorsanız metabolizma hızı kelimesine aşinasınızdır. Bilmeyenler veya daha derinlemesine öğrenmek isteyenler için tekrardan açıklayalım.
BAZAL METABOLİZMA HIZI (BMH) NEDİR, NASIL HIZLANDIRILIR?
Vücudumuzda haberimiz ve kontrolümüz dışında gün içerisinde birçok kimyasal tepkime ve biyolojik olay meydana geliyor. Solunum, hücre yıkımı ve çoğalması, dokuların onarılması, hormonların sentezlenmesi, sindirim, besinlerin depo edilmesi ya da depolardan kana besin verilmesi, vücut sıcaklığının ve iç ortam dengesinin sürdürülmesi gibi. Bütün gün yerinizden hareket etmeseniz de vücudunuz bu yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için belirli bir enerji harcıyor. Bu harcanan enerji miktarı bazal metabolizma olarak adlandırılıyor. Metabolizma hızı; kişinin yaşına, boyuna, kilosuna, kas miktarına, sahip olduğu hastalığa göre farklılık gösteriyor. Yani tüm insanlar için belirli bir bazal metabolizma hızı bulunmuyor.
Metabolizma hızı da gün içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler sonucu vücudumuzun harcadığı enerji miktarı olarak tanımlanabilir. Burada ekstra yürüme gibi kas faaliyetleri sonucu harcanan ekstra bir enerji söz konusu.
Az yemek yediği halde kilo veremeyenlerde metabolizma hızının düşük olduğu biliniyor. Bu kişinin yapısal bir özelliği olabileceği gibi tiroit gibi çeşitli metabolik hastalıklar sonucu da oluşmuş olabilir. Bu nedenle bahsedeceğimiz yöntemlerin etkili olabilmesi için metabolik hızınızı yavaşlatan bir hastalığa sahip olmamanız ya da gerekli tedavileri görüyor olmanız gerekiyor.
UYANDIKTAN SONRA 1 BARDAK SU
Siz zihnen uyanmış olabilirsiniz ama vücudunuzun ve sistemlerinizin de uyanmaya ihtiyacı var. 1 bardak su içmek vücudunuzu harekete geçirir ve metabolizma hızınızı artırmak için önemli bir başlangıç yapmış olursunuz.
YETERLİ MİKTARDA SU
Vücudumuzun suya ve içerisinde bulunan minerallere ihtiyacı var. Bu nedenle yeterli su tüketerek, vücudun gerekli fonksiyonları yerine getirmesine yardımcı olarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.
KAHVALTI İÇİN UYANDIKTAN SONRAKİ İLK YARIM SAAT
Daha fazla enerji yakmasını istediğimiz vücudumuza bir ateşleyici sunmamız gerekiyor. Bu da dengeli bir kahvaltıdan geçiyor.
YEŞİL ÇAY VE KAHVE
Antioksidan ve kafein içeren bu iki içeceğin metabolizma hızlandırıcı etkisi ispatlanmış durumda. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa gün içerisinde abartıya kaçmadan bu iki içeceği tüketebilirsiniz.
LİFLİ BESİNLER
Lifli besinler tüketmek sindirim sistemi sağlığımız için oldukça faydalı. Daha uzun bir sindirim sürecinden geçen lifli besinler, kan şekerinizin bir anda yükselip bir anda düşmesini engeller.
FİZİKSEL AKTİVİTE
Kaslar vücudumuzda enerjiyi kullanan dokulardır. Ne kadar çok kasa sahipseniz o kadar fazla kalori yakarsınız.
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