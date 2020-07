Meğer hep yanlış sürmüşüz! Hint kınasını saça böyle sürmek gerekiyor...

Hindistan ve Pakistan bölgelerinde yetişen Hinna bitkisinin yaprağından üretilen bu kınanın ünü tüm dünyaya yayıldı. Kadınların genellikle bakımları için kullandıkları bu kınanın avantajları fazla. Saçlara ve deriye sağlığı etkilemeyecek şekilde uygulanabilir olması insanların ilgisini uzun yıllardır çekiyor. Saçınızı boyatmadan kınanın faydalarından yararlanarak değiştirmek istiyorsanız basit uygulama adımlarını uygulayabilirsiniz. Sağlığınıza en ufak etkisi olmaması için kınanın sizde yan etki gösterip göstermeyeceğini öğrenmelisiniz.

HİNT KINASI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Kınayı uygulamadan önce renginin sizi tatmin etmesi gerekir. Çünkü kınayı uyguladıktan hemen sonra saçınızın rengini bir başka renge dönüştürmeniz kolay olmayabilir. Sonucunda oluşacak renk sizi mutlu ediyor ise işleme rahatlıkla başlayabilirsiniz.

Kına paketinizin içinden çıkan poşetlerdeki kınayı saçınızın uzunluğu ile doğru orantılı miktarda boş bir kaseye dökün.

Kınayı kararken kolaylık sağlaması için bakım yağı ekleyin.

Yağı eklemek kınanın renginde değişime yol açmaz sadece kınayı yumuşatır.

Su ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Uygun kıvama geldikten sonra saça uygulamaya geçin.

Temiz saçlarınızı tarayın.

Daha sonra ellerinize plastik eldiven geçirebilirsiniz veya mutfak poşeti de kullanabilirsiniz.

Fırça ile kaptan kınayı alarak saçınızın bir bölümüne sürmeye başlayın.

Saçlarınızın her tarafına iyice yedirin.

Ara ara tarayarak kınanın her yere ulaşmasını sağlayın.

Her yere sürdükten sonra saçınızı toplayın.

Streç film ile toplu saçlarınızı sarın.

Bir süre bekledikten sonra saçlarınızı tamamen kurutabilirsiniz.