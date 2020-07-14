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Meğer hep yanlış sürmüşüz! Hint kınasını saça böyle sürmek gerekiyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Normal kınadan sıkılanların ilk tercihi Hint kınası, genelde geçici dövme ve saç rengi değişimi için kullanılır. Kolayca deri üzerine süslemeler yapabilmeyi sağlayan kınanın saçlar için olan faydalarından dolayı birçok kadın saçlarına Hint kınası uygular. Eğer siz de Hint kınasının faydalarını öğrenmek ve saçınıza uygulamak istiyorsanız Hint kınası hakkında bilgiler karşınızda...

Meğer hep yanlış sürmüşüz! Hint kınasını saça böyle sürmek gerekiyor...

Hindistan ve Pakistan bölgelerinde yetişen Hinna bitkisinin yaprağından üretilen bu kınanın ünü tüm dünyaya yayıldı. Kadınların genellikle bakımları için kullandıkları bu kınanın avantajları fazla. Saçlara ve deriye sağlığı etkilemeyecek şekilde uygulanabilir olması insanların ilgisini uzun yıllardır çekiyor. Saçınızı boyatmadan kınanın faydalarından yararlanarak değiştirmek istiyorsanız basit uygulama adımlarını uygulayabilirsiniz. Sağlığınıza en ufak etkisi olmaması için kınanın sizde yan etki gösterip göstermeyeceğini öğrenmelisiniz.

HİNT KINASI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Kınayı uygulamadan önce renginin sizi tatmin etmesi gerekir. Çünkü kınayı uyguladıktan hemen sonra saçınızın rengini bir başka renge dönüştürmeniz kolay olmayabilir. Sonucunda oluşacak renk sizi mutlu ediyor ise işleme rahatlıkla başlayabilirsiniz.

Kına paketinizin içinden çıkan poşetlerdeki kınayı saçınızın uzunluğu ile doğru orantılı miktarda boş bir kaseye dökün.
Kınayı kararken kolaylık sağlaması için bakım yağı ekleyin.
Yağı eklemek kınanın renginde değişime yol açmaz sadece kınayı yumuşatır.
Su ekleyerek karıştırmaya başlayın.
Uygun kıvama geldikten sonra saça uygulamaya geçin.
Temiz saçlarınızı tarayın.
Daha sonra ellerinize plastik eldiven geçirebilirsiniz veya mutfak poşeti de kullanabilirsiniz.
Fırça ile kaptan kınayı alarak saçınızın bir bölümüne sürmeye başlayın.
Saçlarınızın her tarafına iyice yedirin.
Ara ara tarayarak kınanın her yere ulaşmasını sağlayın.
Her yere sürdükten sonra saçınızı toplayın.
Streç film ile toplu saçlarınızı sarın.
Bir süre bekledikten sonra saçlarınızı tamamen kurutabilirsiniz.

HİNT KINASININ FAYDALARI NELERDİR?

Doğal bitkilerden üretilen Hint kınası, saç rengi ve geçici dövme olarak kullanılmasından dolayı görselliğe katkı sağlar. Görselliğin yanında saçlar için birçok yararı vardır. Saçların sağlığına etki eden birçok avantajından dolayı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Saçların parlaklığını artırarak canlılık katar.
Saç tellerinin daha kuvvetli olmasını sağlar.
Kepek, sirke ve bit gibi saça ve sağlığa zararlı şeylerin oluşmasını engeller.
Saç derisinde meydana gelen mantar ve egzama gibi hastalıklardan cildi korur.
Besleyici maddeler içerir.
Kimyasal içermez.
Dış etkenlerden korurken saçın kopmasının ve kırılmasının önüne geçer.
Saç tellerini besleyerek kalınlaşmalarını sağlar.
Saçların sağlıklı olarak uzamasına katkı yapar.
Doğal bir ürün olmasının avantajlarına sahipken Hint kınasının kişilere göre dezavantajları bulunur. Alerjik reaksiyon gösteren bireylerin kullanması doğru değildir. Hint kınasının fazla renk seçeneğinin olmaması genellikle siyah renk sevenlerin tercih etmesine neden olur. Ayrıca Hint kınası uygulanmış saçta boya tutmayabilir.

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