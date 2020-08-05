Meğer yumuşatıcı sadece çamaşırlarda kullanılmıyormuş! Saç, halı, banyo...

Yumuşatıcılar, çamaşırların yumuşacık olmasında ve güzel kokmasında en önemli rollerden birini üstlenir. Her sabah evden çıkarken giydiğimiz güzel kokulu kıyafetlerin sebebi yumuşatıcı olur. Çamaşırlarınızdaki güzel kokunun ve yumuşaklığın evinizin her yerinde olmasını istemez misiniz? İşte yumuşatıcıların farklı kullanım alanları...
YUMUŞATICININ KULLANIM ALANLARI
Yumuşatıcı sanıldığının aksine yalnızca çamaşır makinesinde kullanılmaz. Pek çok insanın bilmediği çeşitli alanda kullanılabilir. Peki bu alanlar neler?
Evde çamaşır kadar halıların da yumuşak olması istenir. Her gün üzerine bastığınız yüzeyin yumuşak olması sizi rahatlatır. Kimse keçe gibi bir halının üzerinde gezinmek istemez. Aynı zamanda yaşam alanınızda bulunan halının güzel kokması da sizi mutlu eder. Yumuşatıcı bu noktada kurtarıcınız olur. İçerisine bir kapak kadar yumuşatıcı damlattığınız su ile halınızı silmeniz yeterli olur.
Yumuşak olması bizi halı ya da çamaşırdan daha fazla mutlu edecek bir şey varsa o da saçlar olur. Saçınızın kötü olduğu günler daha fazla mutsuz olursunuz. Gün boyunca gergin hissetmenize bile sebep olan saçlar da çözümünü yumuşatıcı ile buluyor. Pek çok kuaförün de kullandığı bu yöntemi denediğinizde şaşıracaksınız. Spreyli bir şişenin içerisine birkaç damla (miktarı sakın abartmayın) yumuşatıcı damlatmalısınız. Hazırladığınız bu spreyi nemli saça sıkmalısınız. Taradığınız saçın kuru halini görünce bayılacaksınız!
Evde temizlemesi en zor yüzeyler cam ve aynalar olarak görülür. Üzerinde biriken parmak izleri korkulu bir rüya halini alabilir. Bir sprey içerisinde su ve birkaç damla yumuşatıcıyı karıştırmalısınız. Ayna ve camlara bunu sıktıktan sonra silmeniz sizi parmak izlerinden kurtarır.
Banyolarda kullandığınız duş kabinlerinde bulunan su lekelerinden de yumuşatıcı ile hazırladığınız spreyle kurtulabilirsiniz.
Yeni taşındığınız evde bulunan, artık sevmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz duvar kağıtlarından kurtulmanızı da yumuşatıcı kolaylaştırır. Duvar kağıdını duvardan kolaylıkla çıkartabilmek için 1 litre su ile 1 kapak yumuşatıcıyı karıştırmalısınız. Daha sonra hazırladığınız bu suyu duvara sıkmalı ya da bir bezi bu su ile ıslatarak duvarı silmelisiniz. Yarım saat bekledikten sonra rahatlıkla duvar kağıtlarını sökebilirsiniz.
Evde sürekli toz olan parke ve mobilyaların tozunu da yumuşatıcı ile alabilirsiniz. Ilık suya damlattığınız yumuşatıcı ile temizlik bezinizi yıkayarak yüzeyleri silebilirsiniz. Mobilyalarınızın daha uzun sürede tozlandığını göreceksiniz.
KAYNAKLAR;
http://www.hayatkolay.com/hayat/camasir-yumusaticisinin-10-farkli-kullanim-alani/
https://www.youtube.com/watch?v=qHVYn5ekbNE
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