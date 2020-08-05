KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Meğer yumuşatıcı sadece çamaşırlarda kullanılmıyormuş! Saç, halı, banyo...

Meğer yumuşatıcı sadece çamaşırlarda kullanılmıyormuş! Saç, halı, banyo...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşırların her zaman güzel kokmasını kim istemez? Hatta bunun için çeşitli ürünler kullanırız. Bu ürünlerin başında yumuşatıcılar gelir. Peki ya yumuşatıcıların aslında pek çok derdinize çare olabilecek bir ürün olduğunu söylesek? Su lekelerinde, aracınızı temizlemede hatta saçlarınızın yumuşacık olmasında bile kullanabilirsiniz!

Meğer yumuşatıcı sadece çamaşırlarda kullanılmıyormuş! Saç, halı, banyo...

Yumuşatıcılar, çamaşırların yumuşacık olmasında ve güzel kokmasında en önemli rollerden birini üstlenir. Her sabah evden çıkarken giydiğimiz güzel kokulu kıyafetlerin sebebi yumuşatıcı olur. Çamaşırlarınızdaki güzel kokunun ve yumuşaklığın evinizin her yerinde olmasını istemez misiniz? İşte yumuşatıcıların farklı kullanım alanları...

YUMUŞATICININ KULLANIM ALANLARI

Yumuşatıcı sanıldığının aksine yalnızca çamaşır makinesinde kullanılmaz. Pek çok insanın bilmediği çeşitli alanda kullanılabilir. Peki bu alanlar neler?

  • Evde çamaşır kadar halıların da yumuşak olması istenir. Her gün üzerine bastığınız yüzeyin yumuşak olması sizi rahatlatır. Kimse keçe gibi bir halının üzerinde gezinmek istemez. Aynı zamanda yaşam alanınızda bulunan halının güzel kokması da sizi mutlu eder. Yumuşatıcı bu noktada kurtarıcınız olur. İçerisine bir kapak kadar yumuşatıcı damlattığınız su ile halınızı silmeniz yeterli olur.

  • Yumuşak olması bizi halı ya da çamaşırdan daha fazla mutlu edecek bir şey varsa o da saçlar olur. Saçınızın kötü olduğu günler daha fazla mutsuz olursunuz. Gün boyunca gergin hissetmenize bile sebep olan saçlar da çözümünü yumuşatıcı ile buluyor. Pek çok kuaförün de kullandığı bu yöntemi denediğinizde şaşıracaksınız. Spreyli bir şişenin içerisine birkaç damla (miktarı sakın abartmayın) yumuşatıcı damlatmalısınız. Hazırladığınız bu spreyi nemli saça sıkmalısınız. Taradığınız saçın kuru halini görünce bayılacaksınız!

  • Evde temizlemesi en zor yüzeyler cam ve aynalar olarak görülür. Üzerinde biriken parmak izleri korkulu bir rüya halini alabilir. Bir sprey içerisinde su ve birkaç damla yumuşatıcıyı karıştırmalısınız. Ayna ve camlara bunu sıktıktan sonra silmeniz sizi parmak izlerinden kurtarır.

  • Banyolarda kullandığınız duş kabinlerinde bulunan su lekelerinden de yumuşatıcı ile hazırladığınız spreyle kurtulabilirsiniz.

  • Yeni taşındığınız evde bulunan, artık sevmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz duvar kağıtlarından kurtulmanızı da yumuşatıcı kolaylaştırır. Duvar kağıdını duvardan kolaylıkla çıkartabilmek için 1 litre su ile 1 kapak yumuşatıcıyı karıştırmalısınız. Daha sonra hazırladığınız bu suyu duvara sıkmalı ya da bir bezi bu su ile ıslatarak duvarı silmelisiniz. Yarım saat bekledikten sonra rahatlıkla duvar kağıtlarını sökebilirsiniz.

  • Evde sürekli toz olan parke ve mobilyaların tozunu da yumuşatıcı ile alabilirsiniz. Ilık suya damlattığınız yumuşatıcı ile temizlik bezinizi yıkayarak yüzeyleri silebilirsiniz. Mobilyalarınızın daha uzun sürede tozlandığını göreceksiniz.

  • Aracınızın koltuklarını ne kadar temizletseniz de kokusundan rahatsız olabilirsiniz. Bu durumda aracınızın koltuklarını yumuşatıcı kullanarak silmelisiniz. Hem koltuklarınız daha yumuşak olur hem de arabanız eskisinden daha güzel kokar.

    • KAYNAKLAR;

    http://www.hayatkolay.com/hayat/camasir-yumusaticisinin-10-farkli-kullanim-alani/

    https://www.youtube.com/watch?v=qHVYn5ekbNE

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
    Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...
    Eğer bunları yapmazsanız kaliteli bir uyku çekemezsiniz! Gününüzün kötü geçmemesi için...Eğer bunları yapmazsanız kaliteli bir uyku çekemezsiniz! Gününüzün kötü geçmemesi için...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

    Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

    Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

    Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

    Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

    Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

    Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

    Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

    Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

    Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

    Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

    Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

    İlginizi Çekebilir

    Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

    Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    Yaz lastikleri ve fiyatları

    Yaz lastikleri ve fiyatları

    İşin uzmanı açıkladı...

    İşin uzmanı açıkladı...

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Herkes gözden kaçırıyor! Avize temizliği yaparken bunlara özen göstermezseniz...

    Avize temizliği nasıl yapılır?

    Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

    Dudak üzerinde oluşan çizgiler nasıl geçer?

    3 ayda tüm fazla kilolarından kurtulmuştu! Papaya ile kilo vermenin püf noktalarını açıkladı

    Papaya ile kilo vermenin püf noktaları

    Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız renkleri hemen soluyor! Koyu ve açık renkliler...

    Dikkat! Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız...

    Bu karışımları sabah kalkar kalmaz tüketin! Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatan...

    Kalkar kalkmaz ilk bunları tüketin!

    Sadece nefes alarak zayıflamak ister misiniz? Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi...

    Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.