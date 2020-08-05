Meğer yumuşatıcı sadece çamaşırlarda kullanılmıyormuş! Saç, halı, banyo...

Yumuşatıcılar, çamaşırların yumuşacık olmasında ve güzel kokmasında en önemli rollerden birini üstlenir. Her sabah evden çıkarken giydiğimiz güzel kokulu kıyafetlerin sebebi yumuşatıcı olur. Çamaşırlarınızdaki güzel kokunun ve yumuşaklığın evinizin her yerinde olmasını istemez misiniz? İşte yumuşatıcıların farklı kullanım alanları...

YUMUŞATICININ KULLANIM ALANLARI

Yumuşatıcı sanıldığının aksine yalnızca çamaşır makinesinde kullanılmaz. Pek çok insanın bilmediği çeşitli alanda kullanılabilir. Peki bu alanlar neler?