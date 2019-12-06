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Mehmet Akif İnan adına ödül

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Şair-yazar ve Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan adına Memur-Sen Konfederasyonu ve Mehmet Akif İnan Vakfınca 5 dalda ödül verilecek

Şair-yazar ve Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan adına ödül töreni düzenlenecek.

Memur-Sen Konfederasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon ve Mehmet Akif İnan Vakfı arasında düzenlenen protokole göre, vefat ettiği ocak ayında İnan'ın anısına ödül töreni yapılacağı belirtildi.

Törende, başarı ve teşvik, çalışma hayatı ve emek, kültür sanat ve edebiyat, uluslararası değer, üstün hizmet vefa başlıklarında olmak üzere toplam 5 kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağı ifade edildi.

Gelecek yıl ilk kez düzenlenecek Mehmet Akif İnan Ödülleri için vakfın, belirlenen kategorilerde teklifleri toplayacağı, akademisyen, yazar ve sendikacılardan oluşan bir jüri tarafından sonuçların belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların da ödül için isim teklif sunabileceğine işaret edilirken, www.mehmetakifinanodulleri.org internet adresi üzerinden ödül alması istenilen kişiler ve çalışmaların iletilebileceği bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif İnan Memur Sen

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