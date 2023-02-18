Mehmet Kemal Bozay kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay hangi görevlerde bulundu? Atama kararları Resmi Gazete'de!

Mehmet Kemal Bozay ile ilgili araştırmalar, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararları sonrası hız kazandı. AB'nin Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. İşte, Mehmet Kemal Bozay hakkında merak edilenler...

MEHMET KEMAL BOZAY KİMDİR?

Mehmet Kemal Bozay 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET KEMAL BOZAY HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1988'de Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'nda ve Körfez İslam Ülkeleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yapmış, ardından çeşitli diplomatik görevler üstlenmiş olup 2012-2016 yılları arasında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevini yürütmüştür. 2016 -2018 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığını yürütmüştür.Eylül 2018 itibarıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi görevini yerine getirdi.

İngilizce bilen Bozay evlidir ve bir kızı vardır.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

