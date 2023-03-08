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Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış: 'Makam için her şeyi yaparlar'

08.03.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metiner, partisine dikkat çeken uyarılarda bulundu. Metiner, AK Parti’ye yönelik yaptığı uyarıda ‘Kendisine ihanet edenlerin benzerleriyle yol yürümeye kalkışırsa, akıbet hayrolmaz’ ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış: 'Makam için her şeyi yaparlar'

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Millet İttifakı'nın ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"AK Parti yaşanmışlıklardan ders çıkartıp adam seçme kriterlerini değiştirmezse, kendisine ihanet edenlerin benzerleriyle yol yürümeye kalkışırsa, akıbet hayrolmaz" diyen Metiner, şöyle devam etti:

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"Unutulmasın ki sadakatları makamlara bağlı olanlar, makam için her şeyi yaparlar. Geçmişte Erdoğan liderliğindeki AK Parti çatısı katında beraber mücadele ettiğimiz kimi zevatın bugün tv ekranlarında Erdoğan’ı devirmek için Kılıçdaroğlu’nun arkasında nasıl saf tuttuklarını gördüğümde, içimden, inşaallah yeni dönemde benzerleri tercih edilmez diye dua ettim."

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Mehmet Metiner ak parti

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